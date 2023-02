RSA - Le Grand Chalon et la Communauté de Communes entre Saône et Grosne renforcent leurs coopérations

André Accary, président du Département de Saône-et-Loire et Christine Robin, vice-présidente chargée de l’insertion sociale et professionnelle, ont signé ce jeudi le contrat de coopération avec la communauté d’agglomération Le Grand Chalon et la communauté de communes Entre Saône et Grosne.

Dans le cadre de sa stratégie départementale en faveur des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), le Département de Saône-et-Loire doit pouvoir s’appuyer sur les collectivités locales. Après les nombreuses rencontres engagées sur le terrain en 2022, l’officialisation des engagements se poursuit. Ce jeudi à Chalon-sur-Saône, André Accary, président du Département de Saône-et- Loire, Christine Robin, vice-présidente chargée de l’insertion sociale et professionnelle ont signé avec Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et Jean-Claude Bécousse, président d’Entre Saône et Grosne, une convention engageant la collectivité à apporter des solutions à ce qui empêche les bénéficiaires du RSA de reprendre une activité professionnelle.

Pour rappel, le dispositif « RSA... ou comment Rebondir en Surmontant les obstacles ou les freins pour Accéder à l’emploi » a été voté à l’Assemblée départementale de décembre 2021 dans un double objectif : permettre aux bénéficiaires du RSA un retour à la vie active et répondre aux besoins des entreprises locales.

D’un côté, 70% des bénéficiaires sont concernés par le retour à l’emploi mais les difficultés

persistent : problématiques pour se déplacer (pas de permis ou de voiture), de contraintes familiales (garde d’enfants, familles monoparentales), de logement, de difficultés financières, d’absence ou de méconnaissance des outils numériques qui les privent de certains services publics et de formations. De l’autre, le Département veut saisir l’opportunité de la reprise économique (plus de 13% du chiffre d’affaires des entreprises de Saône-et-Loire) pour favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA en s’appuyant sur les entreprises qui recrutent et en ciblant des métiers qui ne nécessitent pas un parcours de formation très long.

Afin de trouver des solutions rapides à la fois pour les BRSA et les entreprises, le Département de Saône-et-Loire a choisi de s’associer aux collectivités locales (communes, communautés de communes et d’agglomération, syndicats intercommunaux), acteurs essentiels de proximité qui ont une meilleure connaissance des enjeux et des partenaires locaux.

CES CONTRATS DE COOPÉRATION ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES COLLECTIVITÉS DE SAÔNE-ET-LOIRE DOIVENT PERMETTRE À 1 000 BÉNÉFICIAIRES DE REMETTRE UN PIED DANS LA VIE ACTIVE

Les contrats sont conclus pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Les EPCI s’engagent à mettre en place ou développer des actions pour répondre aux besoins dans le cadre de l’accompagnement des BRSA.

Le Département de Saône-et-Loire prendra en charge les dépenses induites par la mise en œuvre de ces actions sur la base d’une enveloppe de 1 M€.

L’EPCI désignera des interlocuteurs locaux qui seront en relation avec les conseillers emploi de l’équipe départementale, en fonction des thématiques (mobilité, logement, garde d’enfant, fracture numérique, formation).