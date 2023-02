La belle prestation Givrotine face au leader de Baume les Dames

Entente Givry-Cheilly contre le US Baumoise Rugby (25)

Stade du Chêne à Cheilly-lès-Maranges

Victoire 20-17 (10-10 à la mi-temps)

Jonathan Guénard, coach de l'Entente est revenu sur la rencontre face à l'US Beaumoise ce dernier dimanche pour les lecteurs d'info-chalon.com. Un début de match qui s'est avéré compliqué, avec une pénalité d'entrée de jeu. Il faudra attendre quelques minutes de jeu pour que l'Entente respire et prenne conscience de l'enjeu. Dès le milieu de la première mi-temps, Givry va accélérer sa maîtrise de match permettant un essai transformé de Julien Michaud. Une maladresse givrotine permettra aux visiteurs du jour d'égaliser avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Givrotins ont compris que le match était à leur portée, face au leader de la poule, et le pressing permet de prendre quelques points d'avance sur l'adversaire du jour, avant de se faire reprendre par une série de fautes aussitôt sanctionnées par l'arbitrage. Baume-les-Dames se permet même de transformer un essai et prend un peu le large dans les arrêts de jeu. Le match semble plié mais s'était sans compter sur le mental Givrotin. A une minute du coup de sifflet final, le pressing Givrotin fait vaciller le leader, les poussant à la faute. Le duo Jérémy Panier et Yannick Lucotte permet l'essai de la victoire sur le score de 20 à 17. La démonstration est faite qu'un match, c'est avant tout une affaire de mental, et c'est bien l'enseignement tiré par le coach de Givry-Cheilly, conscient qu'une telle victoire n'aurait pu avoir lieu en début de saison.

Ce dimanche, c'est un match piège après la victoire dernière. Face à Arbois-Censeu, les Givrotins auront à coeur de ne pas succomber à la facilité.