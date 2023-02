La Dictée du Rotary ce samedi 25 février à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère

Le constat est terrible, voire inquiétant... Trois millions de personnes en France, soit 9% de la population âgée de 18 à 65 ans résidant et scolarisée en métropole, sont en situation d’illettrisme.

C’est-à-dire, selon la définition du dictionnaire Larousse, qu’ils ne savent ni lire, ni écrire. Un constat qui a amené le Rotary à organiser depuis 2015 sur le plan national une action d’envergure... La Dictée du Rotary. Et cela dans le but, outre d’aider les très nombreuses associations qui luttent contre l’illettrisme, avant tout de sensibiliser l’opinion publique sur ce fléau. Faisant sienne la pensée de son fondateur Paul Harris « Le Rotary est une force d’intégration dans un monde dominé par des forces de désintégration ».

En partenariat avec la mairie locale

En 2023 la Dictée du Rotary est programmée nationalement le samedi 11 mars. Mais, à l’échelon local, elle aura lieu ce samedi 25 février, à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère. Le club de Chalon Saint-Vincent, organisateur de l’événement en partenariat depuis 2018 avec la mairie de ce village de la banlieue chalonnaise, étant retenu le deuxième week-end de mars par la tenue de son salon « Vins-Plaisirs » à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal. L’ouverture des portes de la salle des fêtes fraloise est prévue à 14 heures, la dictée proprement dite débutant à 14h 30. Pour cette septième édition, la cinquième en partenariat avec la mairie de Fragnes-La Loyère, rien de changé. Deux textes seront à nouveau proposés à la réflexion des tout jeunes (CM1-5e) et des moins jeunes (adolescents et adultes) avec deux niveaux par catégorie.

Au profit de PEL’MEL

En 2020, quelques semaines avant le confinement général provoqué par l’épidémie de Covid-19, quatre-vingt quatorze amoureux de l’orthographe, dont treize jeunes, avaient participé à la manifestation de sensibilisation. Qu’en sera-t-il en 2023 ? Les organisateurs espèrent secrètement que la barre des cent sera enfin franchie. Cette année encore, l’inscription est gratuite mais il sera possible de faire un don au profit de PEL’MEL, association chalonnaise, qui depuis plus d’un quart de siècle, forte d’une cinquantaine de bénévoles, lutte contre l’illettrisme. Alors venez donc passer un bon moment en famille ou entre amis, venez vous amuser à tenter d’éviter quelques pièges de la langue française... Et si vous hésitez encore, craignant d’être mauvais, sachez que la dictée est anonyme. Seuls les noms des gagnants seront révélés. Car, bien sûr, il y aura des gagnants, qui seront récompensés, cela va de soi, par des livres...

G.H.T.

Photo archive Dictée du Rotary 2022