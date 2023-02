Un tournoi FIFA 23 ce dimanche à Afona eSport

Depuis son inauguration le 21 janvier, le cybercafé gaming multiplie les animations autour des jeux vidéo. Ce dimanche 26 février, Afona eSport donne rendez-vous aux amateurs de FIFA 23 pour un tournoi qui s'annonce pas piqué des hannetons. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche 26 février à 15 heures, les fans du ballon rond seront ravis puisque le jeu de foot FIFA 23 sera à l'honneur à Afona eSport, 2 Rue de Strasbourg.

Le cybercafé gaming de l'île Saint-Laurent vous attend pour un concours avec de nombreux lots à gagner.

Le nombre de joueurs est limité à 16 participants et tout le monde est le bienvenu !

Format du tournoi : un match "Best Of 3" (BO3) et oppose 2 joueurs. Finale BO5.

Tarif : 12 euros par personne.

* Des goodies de la boutique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

☎ 06 98 81 33 03 / afonaesport@gmail.com

Page Facebook : Afona Esport

Instagram : @missafona

YouTube : Afona

Twitch : res_afona