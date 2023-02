Tir Sportif : le TSCR ramène 3 Médailles d’Or et une d’Argent des Championnats de France

Mardi soir 21 Février 2023, le TSCR mettait à l’honneur les tireurs ayant participé au championnat de France 10-18M du 6 au 11 Février à Montluçon. Petite réception pour féliciter tous les tireurs et plus spécialement les médaillés. Le TSCR a ramené 3 médailles d’Or et une d’Argent.

Pour cette soirée, ont honoré de leur présence, Vincent Bergeret, Maire de Châtenoy le Roya; Henri Lombard, Adjoint chargé des Sports; Pascale Lepers adjointe chargée de la vie associative; Daniel Rebillard, le tout nouveau président de l’OMS et Gérard Tollard, président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

La présidente du Tir Sportif de Châtenoy le Royal, Yvonne Le Floch, a remercié les personnes présentes et félicité les tireurs qui, comme chaque année, ont porté haut les couleurs du club avant de donner la parole à Daniel Guillot, vice-président lequel a fait le bilan de ces championnats. Il a surtout félicité les tireurs et remercié Cécile Le Floch « Pépette », pour l’organisation du championnat et de toute l’intendance. Il a aussi remercié les deux arbitres qui officiaient toute la semaine de 7h du matin à 18h, « et le matin il faisait très froid » a-t-il précisé.

Gérard Tollard, à son tour, a salué les tireurs, mais aussi les entraineurs et encadrants qui tout au long de l’année, bénévolement se dévouent pour arriver ce résultat.

Le Maire, Vincent Bergeret s’est associé aux félicitations pour le travail des bénévoles ainsi que les beaux résultats des tireurs en précisant : « Il faut remettre le titre de Champion de France à sa juste valeur, ce n’est pas rien compte tenu du nombre de compétiteurs ».

Daniel Guillot après avoir rappelé la prochaine échéance pour l’équipe pistolet, le Championnat de France des Clubs ayant lieu à Saint Gaudens le dimanche 19 mars et dont l’objectif est de rester en 1ère division, sachant qu'ils sont classés 4ème à l’issue des Régionaux, il faut maintenant que l’équipe type puisse se déplacer, certains tireurs doivent poser une journée de congé le lundi.

JCR