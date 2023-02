4e marché multi-collections ce dimanche à Saint-Marcel

Vous l’attendiez depuis 3 années. Il revient en pleine forme pour tous les passionnés de lecture et les collectionneurs de tout poil dans un espace relooké et accessible à tous, plus spacieux et plus confortable.

Les inscriptions sont closes avec la présence d'une quarantaine d'exposants.

La rareté de ce type de rendez-vous sur le bassin chalonnais se note par l'enthousiasme reçu rapidement dès l'ouverture des inscriptions.Philatéliste, Placomusophile, Cartophile, Ferrovipathe, Lécythiophile, Numismate, Fabophile, Bédéphile, Copocléphile, Bibliophile, Pressophile et autres exposants professionnels et particuliers vous attendent pour partager leurs passions, vous faire découvrir des trésors cachés ou la pépite manquante de votre collection.



Dimanche 5 mars 2023

de 8h00 à 17h00

Salle Jarreau

71380 Saint Marcel