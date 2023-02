Médailles du travail chez International Paper Chalon

23 des collaborateurs de l’entreprise, trois femmes et 20 hommes, dont trois retraités, se sont vu remettre une ou plusieurs médailles du travail :

- 7 argent (20 ans), Messieurs Franck ARNOUX, Franck BOUILHOL, Nicolas CLEMENT, Frédéric COMTET, Bruno PONCET, Jean Christophe SATINET, Franck THEVENAUX.

- 10 vermeil (30 ans), Mesdames Gisèle DEMEUZOY et Delphine DUPREY ; Messieurs Christophe BLIGNY, Laurent LAGRUE, Bruno PONCET, Sébastien RENAUD, Franck SARRE, Jean Christophe SATINET, Pascal SIBILLE, Franck THEVENAUX.

- 9 or (35 ans), Messieurs Dominique BADEY, Eric BOUCHOUX, Pascal MAURANNE, Patrick MELE, Bruno PONCET, Jean Christophe SATINET, Olivier SAUZET, Pascal SIBILLE, Franck THEVENAUX.

- 5 grand or (40 ans), Madame Evelyne NEYRET, Messieurs Joël BONIN, Christian GAGET, Laurent POINTURIER, Pascal SIBILLE.



« Aujourd’hui, j’ai l’honneur et le plaisir de vous remettre le diplôme de la médaille d’honneur du travail, démonstration de l’importance de la vie professionnelle dans l’épanouissement de chacun d’entre nous. Nous sommes heureux de vous compter à nos côtés pour assurer chaque jour un service de qualité au plus près des attentes de nos clients. » C’est par ces mots que Marc Garnier, directeur du site spécialisé dans la fabrication de solutions d’emballages en carton ondulé, a eu le plaisir d’ouvrir cette cérémonie conviviale organisée à Chalon-sur-Saône.

Il a ensuite remis les médailles en mains propres aux collaborateurs nominés en les félicitant pour leur implication professionnelle respective et leur contribution à l’épanouissement d’une culture d’entreprise bienveillante. Les plus honorés d’entre eux, avec chacun 3 médailles, un conducteur de machine et un coordinateur logistique se sont notamment vu chaleureusement congratuler pour leurs plus de 30 années de services au sein de l’entreprise, leur embauche remontant au début des années 1990.