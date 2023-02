EAU POTABLE - Des perturbations à venir sur le réseau à Demigny

Commune de DEMIGNY

Travaux d’eaux usées

Renouvellement de 920 mètres de réseau d’assainissement

Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer le réseau d’assainissement, Le Grand Chalon engage des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement situé Chemin de Maizière, rue Jasoupe le Bas et Jasoupe le Haut, rue de la Chevronne et rue du Meix Brenot. Cela représente pour la collectivité un investissement de 658 000 € TTC au service du cadre de vie des usagers.

Les travaux vont débuter le 06 mars pour une durée de 4 mois,

soit jusqu’à fin juin 2023, sous réserve d’aléas.

Des tronçons de rues seront fermés à la circulation selon l’avancement des travaux.

Le Grand Chalon, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire. La Direction de l’Eau et de l’Assainissement reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 85 43 78 09.