Les colliers de dressage bientôt interdits

JUSQU'À 3750 € D'AMENDE



C'est une proposition de loi qui a fait quasiment l'unanimité. Voté à 111 voix pour et seulement 5 contre, le texte propose d'interdire l'utilisation et la vente des colliers de dressage, c'est-à-dire ceux à pics, les modèles étrangleurs et électriques. Causes de souffrances, de stress, de brûlures et de plaies parfois très profondes, ces accessoires sont depuis longtemps fustigés par les associations de protection animale qui se battaient pour obtenir cette interdiction.

Comme l'a souligné la fondation Brigitte Bardot, il s'agit de « maltraitance banalisée par l'éducation violente des animaux », précisant que l'utilisation de ces outils « augmente le risque de dangerosité et mène à de nombreux cas d'abandons et d'euthanasies ». Si le texte est définitivement adopté, il permettra d'infliger une amende de 750 € pour l'usage d'un tel collier et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive ainsi que pour les professionnels du dressage.

Seule exception : les sections cynophiles de l'armée, tout comme les autorités compétentes et les associations qui interviennent dans la capture d'animaux errants ou dangereux auront encore le droit d'employer ces dispositifs.



M.K

