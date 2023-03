Avec 11 nouveaux diplômes à la rentrée prochaine, le Grand Chalon mise sur l’enseignement supérieur pour être acteur de la "reconquête industrielle"

Du Bac + 2 au Master, le Grand Chalon poursuit son travail afin d'offrir au territoire toujours plus de formations post-bac. Un enjeu majeur pour notre territoire au profit de son développement économique.

L'objectif de porter le nombre d'étudiants à 3000 à brève échéance a été réaffirmé par Sébastien Martin, en présence des acteurs de la formation post-bac, en ce début de semaine. L'arrivée de 11 nouvelles formations du Bac +2 au Master vient abonder le rôle porteur de la stratégie portée par l'intercommunalité.

"Inscrite parmi les priorités de son Projet de territoire 2021-2026, cette dynamique passe par plusieurs orientations : accompagner l’ouverture de diplômes qui répondent aux besoins en compétences du territoire, créer des liens avec le monde de la recherche et de l’innovation, favoriser les coopérations entre les acteurs locaux concernés et dynamiser la vie étudiante".

11 nouveaux diplômes ouvriront à la rentrée universitaire 23-24 sur le territoire. Ils s’ajouteront à la centaine de diplômes qui y sont déjà proposés par les 22 établissements présents.

L'industrie en filigramme de la politique d'enseignement supérieur

C'est clairement assumé par tous les acteurs de la filière. Il s'agit directement de trouver des formations qui répondent aux besoins locaux et notamment à ceux du secteur industriel, pourvoyeur d'emplois à forte valeur ajoutée. Une stratégie gagnante-gagnante et susceptible de générer de plus forts revenus sur le territoire.

Et concrètement quelles sont les nouvelles formations ?

> 3 diplômes pour le Cnam BFC en partenariat avec le pôle formation UIMM

● Licence CAPPI - Option Innovation Produits

● Licence CAPPI - Option Industrie du Futur

● Licence CAPPI - Option Lean

Manufacturing

> 1 réouverture du titre Manager de la Chaîne

Logistique (Bac +5) par le Cnam

> 1 diplôme pour l’AFTRAL :

● BTS GLTA – gestion des transports et

logistique associée (alternance)

1 diplôme pour le Lycée Saint Charles

● Bachelor Responsable du Développement

et du Pilotage commercial (alternance)

2 diplômes pour Colint School

● Bachelor communication et création

digitale

● Bachelor Programmation Informatique

3 diplômes pour pour Smart Campus By CCI

● Bachelor Chargé de Client banque

/assurance (alternance)

● BTS Support à l’action managériale

(alternance)

● Master Ressources Humaines (alternance)

> Et en 2024 - 1 diplôme pour le pôle formation UIMM

● Master Design industriel

Des axes forts qui structurent la vie économique du Grand Chalon

L’agglomération accompagne à la création de diplômes portés sur les filières prioritaires du territoire grâce au partenariat fort tissé avec les établissements d’enseignement supérieur locaux :

L’ingénierie numérique :

Pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, le Grand Chalon s’est associé au Cnam, à l’Ensam Arts et Métiers et à l’UIMM pour créer un lieu dédié : L’Usinerie. Elle héberge, à destination des entreprises industrielles, des outils technologiques de pointe, des compétences spécialisées et un continuum de formations du Bac+1 au Doctorat en passant par un Diplôme d’Ingénieur, spécialité informatique, parcours IA Big Data, ouvert en 2022.



Le transport et la logistique :

Face aux besoins de l’industrie en la matière, les établissements du territoire forment dès le CAP et jusqu’au Bac +5 (Titre Manager de la Chaîne logistique du Cnam). L’IUT de Chalon-sur-Saône dispense depuis 25 ans le BUT Management - Gestion - Logistique.



Le nucléaire - métallurgie :

Fortement représenté sur le territoire (deux sites Framatome notamment), la relance du nucléaire annoncée par le Gouvernement nécessite d'importants besoins en formation et en recherche pour les prochaines années. Le Grand Chalon, en partenariat avec les acteurs de la filière et ceux de l’enseignement supérieur et de la recherche dont l’Université de Bourgogne, souhaite saisir cette opportunité par la concrétisation de plusieurs initiatives :

- Un projet d'École européenne du nucléaire

- La création d’une plateforme dédiée au contrôle non destructif (CND Lab’)

A l'image du schéma directeur de la petite enfance, le Grand Chalon entend démultiplier ses approches sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et la vie étudiante. Le Grand Chalon organisera d'ailleurs pour la première fois le salon Viva Factory à Chalon-sur-Saône (automne prochain), pour faire découvrir les méthodes de fabrication du monde d’aujourd’hui et de demain. Entre temps, le Grand Chalon accueillera le 1er forum étudiants-entreprises en avril prochain.