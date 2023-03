En Saône et Loire, SFR poursuit son déploiement de la 5G

Retour à la maison pour Cyrille-Frantz Honegger, Délégué Régional Centre-Est Altice France SFR, qui prend toujours plaisir à revenir sur ses terres. L'occasion de faire un point d'étape sur le développement de SFR en Saône et loire.

Le très haut réseau mobile est désormais opérationnel dans 161 villes de Saône-et-Loire dont Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et Montceau-les-Mines. Côte fibre, les choses avancent aussi puisque ce sont désormais 198 000 logements et locaux professionnels éligibles aux offres Fibre SFR en Saône-et-Loire répartis dans 194 communes.

"Aujourd’hui, 99,65% des Saône-et-Loiriens sont déjà couverts en 4G et 94 communes bénéficient de la 4G+ 500 Mbit/s. Les travaux de déploiement et de densification du réseau continuent afin que l’ensemble du département ait accès à la performance de la 4G" a rappelé le délégué régional, insistant sur le fait que "57 % de la population Saône-et-Loirienne est couverte en 5G par SFR. 1er opérateur à avoir lancé la 5G en France en 2020, SFR est n°1 ex-aequo sur la 5G et deuxième opérateur sur les performances Internet mobile*. En 2023, SFR basculera également son cœur de réseau en 5G pour proposer la « 5G SA** » nécessaire aux futurs usages professionnels. Pour cette nouvelle phase, SFR est accompagné par Nokia, un leader dans le domaine des technologies de communication de pointe. En décembre 2022, SFR a réalisé avec succès le premier cas d’usage de Network Slicing sur son réseau pilote 5G SA, consistant à offrir des ressources spécifiques pour chaque usage."

Du côté de la sobriété énergétique, l'opérateur n'entend pas rester sur le bas-côté de la route, et mène un certain nombre d'actions actions pour r"enforcer l’efficacité énergétique des décodeurs et des infrastructures telecoms" avec par exemple depuis novembre 2022, le déploiement de la mise en veille des décodeurs TV dernières générations (jusqu’à 70% d’économie d’énergie/appareil), la mise en veille dynamique des fréquences 4G la nuit sur les équipements radios pour réduire de 4 à 5% la consommation électrique , le lancement pilote depuis novembre 2022, du 1er relais de transmission mobile « hors réseau électrique » alimenté 100% en panneau solaire ou encore le déploiement du free cooling à savoir le refroidissement de plus de 2 000 sites par l’air extérieur (depuis 2011).





L.G