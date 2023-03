AVIS DE DECES - Monsieur Aimé MELIN

THUREY - CHALON-SUR-SAÔNE



Bruno et Dominique Melin,

son fils et sa belle-fille ;

Alexandra et Christophe,

Morgane et Mikael,

ses petits-enfants ;

Zoé, Fabio, Louka, Callie,

ses arrière-petits-enfants ;

Michel et Arlette Melin,

Marcel Melin,

ses frères et sa belle-sœur ;

Liliane Labouriaux ;

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aimé MELIN

Ancien Combattant d'Algérie

survenu le 24 février à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 6 mars 2023 à 10h30 en l'église de Lessard en Bresse.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.