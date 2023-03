AVIS DE DECES - Monsieur Jacques DUJONC

SAINT-RÉMY



Gilberte, son épouse ;

Monique et Christophe GUÉVEL, Martine et Laurent VILLEROT, ses filles et leurs conjoints ;

Roxane et Vincent, Fanny et Alexis, Quentin, Audrey,

ses petits-enfants ;

Oscar, Ethan,

ses arrière-petits-fils ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques DUJONC

survenu le 2 mars 2023, à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 10 mars 2023, à 10h30, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

Pas de Fleurs.

Une boîte à dons en faveur de la Fondation pour la Recherche Médicale sera mise à votre disposition le jour de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.