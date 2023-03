Une permanence de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales organisée à l'hôpital de Chalon

A l’occasion de la journée mondiale du rein, le 10 mars 2023, le Centre Hospitalier William Morey (CHWM) participera à une permanence de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales. Des membres du personnel médical et paramédical des services d'hémodialyse et de néphrologie du CHWM et de la Clinique Sainte Marie seront à la disposition du public le vendredi 10 mars de 9h00 à 17h00 à l’Espace Santé Prévention (1 place Sainte Marie, 71 100 Chalon-sur-Saône).

L'année 2023 voit renaître cette journée de sensibilisation et de dépistage après deux ans d’interruption en raison de la Covid-19 et des mesures de restrictions sanitaires.

La maladie rénale est une maladie silencieuse qui, non dépistée à temps, peut mener à la mort rénale et à la prise en charge en dialyse.

Hormis les maladies génétiques et les malformations, les principales pathologies pourvoyeuses d'insuffisances rénales chroniques sont l’hypertension artérielle et le diabète. L'intérêt du dépistage est donc majeur, principalement chez les patients à risque. D'autant plus en ces temps de désertification médicale, où les suivis systématiques des patients chroniques ne sont pas toujours assurés faute de médecin. Un dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle seront ainsi proposés en sus du dépistage de l’insuffisance rénale.

Les dépistages proposés lors de cette journée du 10 mars seront gratuits et sans prise de rendez-vous préalable.