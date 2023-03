Conservatoire du Grand Chalon, dimanche au Théâtre Piccolo : Sélène Saint-Aimé

L’interaction entre la contrebasse, la voix de Sélène et les tambours sont au cœur de ce nouvel album qui s’abreuve à la source musicale et spirituelle de la culture afro-descendante.

DIMANCHE 12 MARS 2023 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

Coréalisation Espace des Arts

Jeune contrebassiste, chanteuse et compositrice d’origine caribéenne et africaine, Sélène Saint-Aimé transmute son héritage culturel dans son nouvel album intitulé Potomitan. Le potomitan est le pilier central des temples vaudou haïtiens mais désigne aussi, dans les Antilles, la mère sur laquelle repose l’équilibre de la famille. Les souvenirs d’enfance et la force des femmes antillaises infusent la composition des morceaux chantés dans sa propre langue. L’interaction entre la contrebasse, la voix de Sélène et les tambours sont au cœur de ce nouvel album qui s’abreuve à la source musicale et spirituelle de la culture afro-descendante.

VISITE COMMENTÉE DU THÉÂTRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le spectacle

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

APÉRITIF OFFERT À L'ISSUE DU SPECTACLE

par La cave Millebuis de Buxy

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/selene-saint-aime

