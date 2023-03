Crissey : Premier conseil de l’année pour la nouvelle équipe en place et une question 12 primordiale sur la santé avec la recherche d’un 3ème médecin.

Pascal Boulling, nouveau premier magistrat de la commune, a ouvert ce conseil en commençant par l’appel des conseillers et la désignation d’un secrétaire de séance.

Sur l’ensemble des questions soumises à délibération, les conseillers ont pris acte pour les décisions prises par le maire et ils ont entériné les autres délibérations.

Dans les questions importantes, une demande de subvention pour la création d’une aire de jeux au Parc du Coteau pour les enfants, pour le remplacement de jeux existants et pour la pose de nouveaux jeux au Grand Lac et au Lac de la Rougière. Le coût prévisionnel de ces aménagements est estimé à 13 500 € HT, une partie de cette dépense peut être prise en charge dans le cadre du FAPC 2023 (Attractivité du Territoire – Equipement) à hauteur de 40%.

La question sur l’institution d’une taxe d’habitation sur les logements vacants à compter du 1er janvier 2024 a fait débat sur le nombre de logements vacants et sur le revenu généré pour la commune. Le but est surtout d’inciter les propriétaires à rénover et mettre sur le marché de la location ces biens. Chaque cas sera examiné au coup par coup.

Dans les informations Catherine Loriot est intervenu pour parler de la politique de l’intercommunalité en ce qui concerne l’attribution des logements sociaux. Elle a exposé les différents critères mis en place par le Grand Chalon afin d’harmoniser le mode d’attribution dans toutes les communes de l’agglo.

Un autre sujet, et non des moindres pour Pascal Boulling maire de Crissey, est de trouver rapidement un 3ème médecin généraliste pour la maison de santé afin de combler le manque sur la commune, manque qui va s’accentuer avec le départ prochain en retraite du médecin libéral.

C.Cléaux