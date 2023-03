Les enfants se mobilisent pour les « Restos du Cœur » !

À l’initiative de Marie Meugnier, directrice de la garderie périscolaire de la commune d’Epervans et en lien avec les écoles maternelle et élémentaire, une collecte au profit des restos du cœur est organisée du 27 mars au 7 avril.

Après concertation des responsables des « Restos » de Chalon sur Saône, c’est une collecte de produits exclusivement réservés aux bébés de 0 à 18 mois : couches, petits pots, blédine, produits d’hygiène … etc.

« Ce sont les produits qui se font les plus rares dans notre stock et ce sont ceux dont les familles en difficulté ont plus de mal à acheter au vu des prix constatés dans les supermarchés » a déploré Jean-Louis Millard, responsable adjoint des « Restos du Cœur » de Chalon sur Saône.

Ce dernier s’est déplacé ce mardi matin à Epervans au sein des 3 structures qui collecteront les dons afin de saluer cette initiative.

Les épervanais, mais aussi les personnes aux alentours, pourront donc déposer leurs dons dans les deux écoles de la commune ainsi qu’au sein de la garderie périscolaire.

Pour cette mission, 6 élèves âgés de 6 à 11 ans ont été désignés comme ambassadeurs du projet.

« Ce sont en fait de petits coordinateurs qui vont passer dans les classes pour sensibiliser leurs camarades à la collecte et au rôle de l’association mais aussi distribuer des flyers ou encore aller mettre en place des affiches au sein des petits commerces de la commune » a expliqué Marie Meugner à Info Chalon.

La municipalité, représentée ce mardi par Ludivine Paillard, secrétaire de mairie, remercie chaleureusement la directrice de la garderie mais aussi les deux directrices des écoles Mesdames Chougny et Putino pour leur engagement.

Côté communication, une affiche a été créée par les élèves de maternelle afin de leur permettre de prendre part au projet.

Pour information, ce sont 726 familles du grand Chalonnnais qui bénéficient de l’aide de l’association des « Restos du Cœur » aujourd’hui.

Dans l’ombre, 120 bénévoles œuvrent au bon fonctionnement de cette dernière. Les « Restos » ce n’est pas seulement distribuer des repas, c’est aussi du service à la personne, de l’aide administrative ou encore de la distribution de vêtements.

« C’est un vrai travail de petites fourmis ! » a raconté Jean-Louis.

D’autant plus que l’antenne de Chalon sur Saône, basée au 1ter de la rue Winston Churchill, représente 20% des aides du département.

Les élèves epervanais comptent donc sur vous tous du 27 mars au 7 avril pour leur collecte de produits bébé 0-18 mois.

Pour plus d’informations, rendez-vous à la garderie périscolaire ou au sein des écoles.

Amandine Cerrone.