Le Cercle Généalogique de Chalon sur Saône ouvre ses portes

Venez découvrir la généalogie du 22 au 24 mars en profitant des portes-ouvertes du Cercle Généaologique de Chalon sur Saône - 4 rue Jules Ferry - Maison des Associations - Espace Jean Zay de 14 h à 18h

Comment débuter ses recherches ? Méthodes et moyens ? Outils techniques et sauvegarde de vos recherches... Trouvez toutes les réponses à vos interrogations et débutez vos recherches sur vos ancêtres.