"Les Cabazou!" Un spectacle plein d’humour et de chansons à la salle de l’espace Brassens de Saint Rémy le 11 mars pour les 10 ans d’existence du groupe.

Un groupe de gais lurons qui ne se prend pas au sérieux et qui pourtant aborde son spectacle dans la plus profonde des traditions des "Caf'Conc' " mêlant naturellement théâtre et chansons.

Le public était là pour passer un véritable moment de plaisir et de rires lors de cette représentation avec, sur scène, Maria-Theresa, Marie-Anne, Christian, Claude, Sylvia, Cindy, Claudius, Mathéo et Chiara.

Une entrée en scène qui met tout de suite dans l’ambiance avec les deux compères en employés municipaux ou la mariette chantée par Claudius, de nombreux sketchs bien connus comme ceux repris des Bodin’s et arrangés à la sauce Cabazou!, des chansons emblématiques interprétées par Cindy (elle, il y a trop de gens qui t’aiment..).

Madame "Irma" et sa boule de cristal.

Gilles en accompagnement de "Tranche de vie" interprétée par Claudius.

Sylvia a chanté le "Petit Bikini".

On les retrouve tous ensemble dans une tenue qui ne laisse aucune équivoque quant à la chanson qu’ils interprètent de Daniel Balavoine "Quand on arrive en ville".

Plus de deux heures de spectacle où le public, pris dans le tourbillon de musique, oublie, le temps de cette soirée, ses tracas et est plongé dans le rire et le jeu des acteurs. Parmi le public, on notait la présence de Pascale Barbier adjointe à la municipalité, représentant Mme le maire de St Rémy.

Bien que ce concert soit gratuit, "les Cabazou!" ont donné à l’entrée un billet numéroté chaque spectateur pour le tirage de la tombola.

"Les Cabazou!" C’est aussi le mélange intergénérationnel des acteurs/chanteurs pour apporter du rêve et de la détente à l’auditoire.

C.Cléaux