Quand la présidente du Lions Club Chalon Saôcouna rencontre la vice-présidente de Rétinostop

Dimanche 19 mars, le Lions Club Chalon Saôcouna organise une marche à Fragnes-La Loyère pour Rétinostop, association française sur le rétinoblastome, un cancer de la rétine.

Cette tumeur hautement maligne touche essentiellement le nourrisson et le jeune enfant avant 5 ans, à raison d'un enfant sur 15 à 20 000.

Le strabisme peut être un signe d'appel précoce permettant parfois de faire le diagnostic de petites tumeurs se développant dans la région maculaire. C'est pourquoi il ne faut pas confondre le strabisme accommodatif du nourrisson avec un strabisme unilatéral permanent pouvant témoigner d'une atteinte organique de la rétine.

La leucocorie ou reflet blanc dans la pupille est visible au début que sous certains éclairages et dans certaines directions du regard. Puis elle devient permanente. Ces signes doivent impérativement faire pratiquer un examen du fond d'oeil sous anesthésie générale après dilatation maximum.

Le rétinoblastome se soigne particulièrement bien, pour peu qu'il soit diagnostiqué à temps.

Marie-Françoise Ray, vice-présidente de l'association s'est dernièrement entrenue avec Corinne Dumaine, la président du Lions Club Chalon Saôcouna.

«J'ai voulu orienter mon année de présidence vers les enfants. Pour cela, nous avons participé au Prox'Aventure au mois d'août dans le parc des Aubépins. Nous avons vendu des roses au profit du réseau VIF et pour soutenir la création de la salle d'audition Mélanie au commissariat de Chalon, en cours de réalisation, j'en profite pour remercier Au Jardin de Nathalie», nous explique Corinne Dumaine.

«Au mois de décembre, nous avons vendu du vin chaud et fait des paquets-cadeaux chez Nocibé, je remercie d'ailleurs Florence de Nocibé, ce qui va nous permettre d'envoyer deux enfants issus de famille en difficulté en vacances. Grâce à VPA, action majeure des Lions Clubs de France, ces enfants vont partir deux semaines à Arcenant découvrir la vie en groupe et les arts du cirque», poursuit la président du Lions Club Chalon Saôcouna.

Parmi les prochaines actions du Lions Club, la projection de «Sur les Chemins Noirs» avec Jean Dujardin, le mecredi 22 mars à 20 heures, au Mégarama Chalon, au profit de Toujours Femme, association qui aide, écoute, et soutient psychologiquement et financièrement les femmes atteintes d’un cancer, et le Marché de la création sur les quais, le dimanche 4 juin.

Pour rappel, le départ de Marcher pour Rétinostop se fait à 10 heures sous la halle et à raison de 1 euro du kilomètre (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Plusieurs animations sont également au programme (producteurs et viticulteurs de locaux, visite commentée de l'église et de la petite chapelle, animation musicale avec le Bznd de la Claire Fontaine, buvette et petite restauration rapide et tombola). La recette de cette marche de la solidarité sera entièrement reversée à l'association Rétinostop.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati