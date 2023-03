Le préfet Franck Robine condamne la réitération des violences inacceptables commises à l’encontre des forces de l’ordre à Dijon

Communiqué de la Préfecture de Côte d'Or

Franck Robine, préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d’or, condamne les débordements et violences actuellement commises à l’encontre des forces de l’ordre, à l’occasion d’une manifestation non déclarée, donc illégale, actuellement en cours à Dijon.

Depuis le milieu de l’après-midi, les policiers et policières de la direction départementale de la sécurité publique, cibles de jets de projectile et de tirs de mortiers, ont dû à plusieurs reprises, après sommations, faire usage de grenades lacrymogènes, d’abord pour empêcher un groupe hostile d’investir la gare, ensuite pour repousser des individus violents qui les ont pris à partie et ont tenté d’approcher la préfecture, enfin pour répondre aux dégradations perpétrées par les fauteurs de troubles.

Le préfet salue la fermeté, la maîtrise et le sang-froid avec lequel les policiers et des policières de la direction départementale de sécurité publique de Côte d’or répondent à ces agissements inacceptables. Il remercie également les sapeurs-pompiers du SDIS 21 engagés à leurs côtés.

Le préfet rappelle que toute manifestation doit faire l’objet d’une déclaration préalable en préfecture, et ce afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, et donc la liberté de manifester.