CARNET BLEU - Bienvenue à Marceau

Marceau AMO est né le 15 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant de Julie CHAPELON après Apolline, 16 ans, Louise, 15 ans et Violette, 12 ans, et le premier enfant de Jean-Baptiste AMO. La maman est aide-soignante et le papa est électricien. La petite famille réside à Messey-sur Grosne.