Offrez-vous un Instant Zen !

Pour votre relaxation et votre bien-être, Jean-François Tillier a créé, L’Instant Zen et propose toute une gamme de massages. Rencontre…

De la détente avec le massage californien, anti-stress, en passant par le massage sportif et suédois, pour la préparation sportive ou la récupération, découvrez la carte des massages proposés…

L’invitation à la détente est déjà au rendez-vous derrière la porte du 15 rue Léon Couturier à Chalon-sur-Saône où L’Instant Zen a élu domicile depuis le 1er janvier 2018. Jean-François Tillier, auparavant installé à Sennecey-le-Grand, aborde sa 13e année d’expérience dans le massage sensoriel et depuis peu, également sportif.

Ce n’est pas par hasard qu’il a pris cette voie ; un souci de santé, la rencontre avec plusieurs personnes extraordinaires durant cette épreuve, sa guérison, lui ont donné envie de pouvoir proposer ce dont il avait bénéficié. « La santé rétablie, j’ai ressenti le besoin d’apporter du mieux-être aux gens », nous explique t-il.

Et celui qui se rêvait enseignant lorsqu’il était petit, se voit aujourd’hui confier les formations d’un Centre de Formation à Villeurbanne pour le secteur chalonnais depuis 2018. Masseur et formateur, il vous accueille dans ses locaux qu’il a pensé comme un véritable cocon en plein centre-ville.

Massage californien, amma assis (massage sur chaise ergonomique, massage habillé), massage du dos, massage crânien et visage, réflexologie plantaire de relaxation non thérapeutique, et depuis massage sportif et suédois qui se décompose en 3 choix : bas du corps, haut du corps ou complet … Les tarifs varient en fonction de la formule et de la durée choisies.

Pour passer un petit moment d’échange et pour réhydrater le corps, une boisson chaude, agrémentée de quelques accompagnements, est offerte. Les locaux comptent un espace détente, à l’ambiance très zen, où une douche est possible avant le massage ou après, si vous reprenez vos activités.

Jean- François Tillier se déplace également à domicile dans un rayon de 15 km autour de Chalon-sur-Saône (sans frais supplémentaires), au-delà en incluant des frais de déplacement. Si sa carte s’adresse aux particuliers, il intervient également en EHPAD tant auprès du personnel que des résidents, dans les résidences de personnes âgées et pour l’Espace Prévention Santé, auprès des aidants.

Pour découvrir tous les bienfaits des massages proposés, la grille tarifaire, les formations ou prendre rendez-vous : 06 48 89 80 06, email : linstant-zen@orange.fr . Accueil sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.

Vous pouvez aussi venir à la rencontre de Jean-François Tillier au :

Salon du bien-être organisé par l’association “Vivre Ronde”

à la salle Alfred Jarreau à Saint Marcel

le 25 mars à partir de 14h30 – 20h et le 26 mars 10h-18h

SBR