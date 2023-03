Le printemps débute par de belles averses cette semaine en Saône et Loire

C'est le temps idéal pour débuter le printemps ! De l'arrosage continue... et ca devrait durer pour le plus grand bonheur de la végétation qui en a bien besoin au regard du déficit pluviométrique enregistré au cours de l'hiver. Météo France prévoit un ciel bien couvert au fil des jours avec des averses qui vont s'installer durablement notamment pour le dernier week-end de mars. Une situation qui devrait perdurer au moins sur les 15 prochains jours. Bonne semaine à toutes et à tous