Les élèves et futurs élèves des Ecoles de Virey le Grand et Lessard le National lancent un appel aux entreprises de SaôneOr

Mesdames, Messieurs les dirigeant(e)s des entreprises de la zone Chalon Nord,

Mesdames, Messieurs qui seront sensibles à notre problème,

Par cette petite lettre, nous venons vous faire part d’une problématique concernant nos écoles, maternelle et élémentaire, de Virey le Grand et Lessard le National.

En effet, pour la rentrée de septembre 2023, « TROP » d’enfants intégreront la petite section de maternelle (30), avec une classe de grande section qui sera elle aussi à 32 élèves, et une classe de moyenne section à 27 élèves. Trop... mais « PAS ASSEZ » pour que l’Académie accepte une ouverture de classe. Ses chiffres sont provisoires, de nouveaux habitants peuvent encore arrivés dans ces 6 mois avant la rentrée et faire monter encore l’effectif.

Nos maîtres, nos maîtresses et toute l’équipe enseignante en place se voient alors contraints à une organisation complexe et de basculer entre 8 et 15 enfants de grande section en classe de CP. Ainsi la maternelle sera un peu soulagée, mais comptera encore 80 élèves. Pour se faire, une ATSEM accompagnera le maitre des CP afin d’assurer une continuité pédagogique avec la maternelle.

Cependant, cette dernière ne sera pas remplacée en maternelle, laissant donc à 2 le nombre d’ATSEM pour 80 élèves. Or, depuis deux ans, les rentrées à l’école ne sont plus soumises à la condition de propreté mais obligatoires dès 3 ans. En plus de sécher les pleurs des nouveaux arrivants, de consoler les petits malades, de mettre en place des ateliers manuels, d’organiser les passages aux toilettes, de mettre des pansements sur nos genoux égratignés et de soutenir le travail des enseignantes en classe, elles doivent désormais changer les couches des enfants qui n’ont pas encore acquis la propreté.

→ 2 ATSEM...80 enfants.

Alors, nos papas et nos mamans ont demandé à la municipalité d’anticiper cela et de prévoir l’embauche d’une ATSEM supplémentaire. La réponse est sans appel : c’est NON. La raison parait simple bien qu’incompréhensible : la commune n’a pas les fonds pour cette embauche.

→ 25 000 euros, voilà la somme nécessaire.

Elle parait énorme, en même temps pas si énorme que cela. Le maire l’a promis, si nos parents réussissent à trouver 25 000 euros, il embauchera une ATSEM pour nous. Evidemment, nos familles ne peuvent pas soulever une telle somme à titre personnel.

Après réflexion, c’est aux entreprises de Chalon Nord que nous décidons de demander de l’aide. Le nombre d’habitants et donc d’enfants scolarisés augmente en partie grâce à l’attractivité de vos entreprises et de cette fameuse zone Saône Or. Nous avons maintenant dans notre paysage quotidien toutes vos entreprises, ainsi que les camions qui vont avec.

Super info : si vous acceptez de faire un don pour qu’une ATSEM de plus soit à nos côtés à la rentrée prochaine, ce don vous ouvrira un crédit d’impôts de 50% sur la somme donnée. Mais surtout nous serons heureux, fiers de vous et à jamais reconnaissants.

→ Aidez nos maitres et maitresses à continuer à nous faire si joliment grandir, soutenez-les ! → Montrez à nos ATSEM que vous aussi vous les trouvez importantes !

→ Aidez-nous à rêver comme des enfants, en devenant des grands doucement...

Les élèves et futurs élèves des Ecoles de Virey le Grand et Lessard le National