A Sevrey, les conscrits de l'an 3 étaient à l'honneur ce week-end

Une année en ba!sse en terme de participation avec seulement 12 conscrits présents pour ce défilé. La décision a été prise d'entamer une réflexion pour faire perdurer la coutume et interpeller plus de monde. Le défilé s'est pour autant produit dans la bonne humeur avec le traditionnel dépôt de gerbe, l'arrêt chez M.Picard pour le verre de l'amitié, l'arrêt chez le boulanger et bien sûr le vin d'honneur à la salle des fêtes.

Jean-Luc Gouas, Président des conscrits a tenu à saluer et remercier celles et ceux qui oeuvré pour la pleine réussite de la journée avant de donner la parole à Monsieur le Maire et de glisser les pieds sous la table pour défuster le repas prépapré par Arnaud Chassaing Traiteur. Cette année, année Mr et Mme Robert Ducreux , anciens commerçants Chalonnais bien connus ont été mis à l'honneur en remerciement de l'accès pour la journée champêtre sur leur propriété . La soirée s’est terminée à l’ heure d’ été .