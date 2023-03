Réforme des retraites : Plus de 6000 personnes pour la 10ème journée de mobilisation à Chalon-sur-Saône (1/2)

Après plus de deux mois de mouvement, l'Intersyndicale et la rue semblent toujours aussi inébranlables dans leur volonté de faire fléchir le gouvernement jusqu'au retrait de la réforme. À Chalon-sur-Saône, ils étaient 3500 selon la Police, et 6000 selon les organisations syndicales. Retour en images avec Info Chalon.