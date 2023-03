AVIS DE DECES - Madame Corinne MARTIN

SAINT-RÉMY



Thierry GENIEUX,

son conjoint ;

Alix GENIEUX,

sa fille ;

Mr et Mme MARTIN Marcel,

ses parents ;

Mr et Mme GENIEUX Bernard,

ses beaux-parents ;

Joëlle LAURENT et Joël DEDIEU,

sa sœur et son conjoint ;

Anita, Cécilia, ses nièces,

leurs conjoints et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Corinne MARTIN

survenu le 26 mars 2023, à l'âge de 50 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 3 avril 2023, à 15 heures, en l'église Saint-Therese de Saint-Remy.

Corinne repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Remy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.