Le Cercle Philatélique de Chatenoy le Royal fête ses 35 ans ce samedi 15 avril 2023

Crée en 1985 par une bande de copains, le Cercle Philatélique a souhaité fêter ses 35 ans d’existence en 2020 mais hélas la crise sanitaire est passée par là et tout a été remis en question, jusqu’à ce samedi 15 avril 2023 ou la possibilité est offerte au public de venir découvrir une exposition multi-collections à la salle des fêtes de Chatenoy le Royal.

info-chalon.com a rencontré le président en exercice du Cercle Philatélique de Chatenoy le Royal, Jean-François Mercier afin de faire une présentation de cette journée exceptionnelle qui méritera d’être découverte.

Info-chalon : Vous présentez dans la salle des fêtes une exposition multi-collections, pourriez vous nous décrire son contenu car il semblerait qu’il n’y ait pas que des timbres ?

J-F Mercier : « Effectivement si notre vocation première est de réunir des collectionneurs de timbres et ce depuis 1985, nous avons voulu ajouter d’autres types de collections mais aussi mettre l’accent sur les photos de classe de Chatenoy le Royal. Ce sont pas moins de 200 photos de classe qui seront exposées avec l’aide du Musée de l’école de Saint Rémy.

Nous voulons également rendre hommage à des adhérents qui nous quitté et qui ont de leurs cotés réalisés des collections de timbres sur des thèmes bien particuliers comme le Tour de France de 1903 ou sur les trains par exemple, au total ce sont 25 collections de timbres qui seront exposées. »

Nous mettrons en vente une carte postale de Chatenoy le Royal avec une oblitération du 15 avril 2023 afin de marquer, comme nous l’avons souvent fait pour d’autres manifestations, ce jour anniversaire.

IC : Il semblerait que vous ayez voulu présenter le monde des collectionneurs sans doute pour donner des envies à certains de se lancer dans cette passion ?

JFM : Le monde des collectionneurs est passionnant et effectivement nous aurons des stands présentant : des étiquettes sur le vin et les camemberts; une collection de montres et horloges dont certaines ont servi à régler des « batailles « sous Napoléon; des voitures miniatures; des fèves pour les galettes; une collection de marteaux de toutes professions, pour ne citer que quelques présentations. Du coté artistique l’association Copains Couleurs de Chatenoy le Royal exposera quelques unes des oeuvres de ses adhérents.

IC : Le monde de la Philatélie offre la possibilité de voyager dans l’histoire et la géographie. Les timbres ont tendance à disparaitre, croyez-vous que cela défavorise l’intérêt de voir de nouveaux collectionneurs ?

JFM : Il faut effectivement reconnaitre que les effectifs s’amenuisent au fil du temps et pourtant nous voudrions, grâce à une telle journée, attirer l’attention vers d’autres personnes. Il y a encore des possibilités pour se faire plaisir dans le monde le philatélie à travers des thèmes ou autres. Nous donnerons des conseils à celles et ceux qui veulent se lancer.

JC Reynaud



Infos pratiques

Exposition Multi Collections

Samedi 15 avril 2023 de 9h30 à 18h

Salle des fêtes Avenue Maurice Ravel

Châtenoy le Royal

Entrée gratuite