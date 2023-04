ELAN CHALON - Kyshawn GEORGE a choisi de rejoindre les Etats-Unis.

Il quittera donc le club à l’issue de cette saison pour rejoindre l’Université de Miami au sein de la prestigieuse conférence ACC, ½ finaliste cette année du championnat NCAA.

Kyshawn GEORGE : « Depuis petit, j’ai toujours été dans le monde du basket. Mon père étant Canadien, j’ai baigné dans cette culture américaine du basket, il y en avait toujours à la télé. C’est donc devenu un rêve pour moi de pouvoir un jour jouer dans une grande université américaine. Chalon m’a permis de franchir un grand pas dans mon basket et je leur en suis très reconnaissant, mais néanmoins ce rêve est toujours resté accroché à moi et je n’ai jamais vraiment cessé d’y penser. C’est donc pour suivre mon rêve et continuer à évoluer dans le basket que j’ai pris la décision de rejoindre une de ces universités malgré de magnifiques années passées à Chalon-sur-Saône. »

Rémy DELPON : « Nous sommes vraiment furieux. Nous ne pouvons en vouloir à Kyshawn qui a exprimé cet objectif depuis longtemps, mais aux règlements qui permettent à des universités américaines richissimes de pouvoir recruter un joueur au club depuis 4 ans, sous contrat stagiaire et sous convention de formation jusqu’en juin 2024, et ce pour 0€ d’indemnité ! Nous n’avons même pas eu un appel de la part de l’université de Miami… C’est inadmissible et irrespectueux. Nous avons alerté nos instances sur cette faille incroyable au niveau des règlements qui fait injure à notre formation et à la protection des clubs formateurs. Ceci étant dit, j’espère que ce cas pourra faire bouger les instances et faire en sorte qu’à l’avenir les clubs soient protégés. Bonne chance à Kyshawn qui poursuit son rêve, même si nous sommes bien évidemment déçus et aurions préféré qu’il soit notre figure de proue pour les prochaines saisons. »