Bouge ton cerveau, une campagne pour vaincre Alzheimer

Les chiffres sont édifiants : en France, la maladie d'Alzheimer touche un million de personnes et 8 % des plus de 65 ans. Si la recherche avance et que le quotidien des malades est amélioré grâce aux différents traitements déjà disponibles, il n'existe toujours pas de remède pour guérir de cette pathologie neurodégénérative qui impacte la mémoire, le langage, l'attention et le raisonnement. Chaque année, la fondation Vaincre Alzheimer multiplie donc les campagnes de sensibilisation afin de mieux informer le public sur la maladie. Ainsi, du 3 avril au 1er juin, l'édition 2023 « Bouge ton cerveau » revient et invite tout un chacun à pratiquer une activité physique dans le but de prévenir Alzheimer.



COMPTABILISER 200 000 KM EN 2 MOIS

Atteindre 200 000 km d'ici le 1er juin, voilà le défi lancé à tous les Français par la fondation Vaincre Alzheimer ! Cet objectif audacieux a pour but de sensibiliser le public à l'importance de pratiquer régulièrement une activité physique, modérée ou soutenue, pour enrayer cette maladie. Que ce soit en marchant, en courant ou en pédalant, peu importe, l'essentiel c'est de bouger ! De Lille à Marseille, en passant par Brest, Paris, Strasbourg ou encore Reims, chacun est invité à s'inscrire sur le site web de la fondation Bougetoncerveau.vaincrealzheimer.org. La participation coûte 5 €, reversés évidemment à l'association pour la recherche, et chaque participant peut télécharger gratuitement l'application Run Motion Coach, partenaire de l'événement. Celle-ci, développée par des coureurs de haut niveau, permet de progresser en running et de bénéficier d'entraînements sur mesure selon son âge, son expérience et ses disponibilités.



LE SPORT POUR LIMITER LES RISQUES D'ALZHEIMER

Mais pas de panique si vous n'êtes pas adepte de la course à pied ! Il n'y a aucune activité interdite dans ce défi lancé par Vaincre Alzheimer. Marche, yoga, Pilates, jardinage, taï-chi, natation, danse et même ping-pong, tout sport remplit les conditions du moment qu'il vous permet de vous dépenser.

En effet, comme le rappelle la fondation, les nombreuses études menées sur le sujet ont toutes prouvé qu'une activité physique régulière permettait de réduire de 35 % environ les risques de développer des troubles cognitifs. De même, les personnes déjà touchées par une pathologie neurodégénérative telle qu'Alzheimer voient leur qualité de vie s'améliorer lorsqu'elles se mettent au sport.



Pour prendre soin de ses neurones à long terme, il est donc recommandé de s'adonner à une activité sportive tout au long de sa vie, et ce, dès le plus jeune âge. Après 40 ans, cette bonne habitude est d'ailleurs largement recommandée par les médecins pour réduire les risques de développer un Alzheimer. Et chez les seniors déjà atteints, bouger devient même indispensable afin de ralentir la maladie. En revanche, la pratique doit ici être adaptée car les personnes touchées par cette pathologie ont une capacité d'attention moindre. Il est donc conseillé de pratiquer son activité 30 à 35 minutes maximum par jour. Et pour éviter l'isolement et le repli sur soi, caractéristiques des conséquences d'Alzheimer, l'idéal est encore de s'abonner à un club ou à des cours collectifs afin d'entretenir un lien social.



