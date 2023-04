Pour Solidaires 71, "l'apaisement nécessaire c'est l'abrogation"

Sans surprise le 14 avril dernier le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi régressive pour les travailleurs mais a censuré un tiers du texte initial soit 6 articles sur 20 concernant le projet Dussopt /Borne...

E. Macron, ‘l’ isolé de l’Elysée’ ne tient que par la servilité d’une minorité de politiciens ainsi qu’au zèle préfectoral et policier, et a promulgué (c’est-à-dire signer pour mise en application) le texte tant contesté par des millions de travailleurs et par la population.

Promulgation, quelques heures seulement après l’avis rendu par le Conseil constitutionnel, au cœur de la nuit, comme par effraction...

Dès lors, l’impasse sociale et politique est totale.

Hier soir, M. Macron, lors d’une nouvelle allocution télévisée verbeuse, a tenté de justifier la régression * par une supposée « augmentation de l’espérance de vie » en France. Or la consultation du site officiel de l’INSEE** relate qu’ en 2020, « l’espérance de vie des femmes en France est en recul », en 2021 « l’espérance de vie ne retrouve pas son niveau d’avant pandémie »

M. Macron dit vouloir de l’ « apaisement ». Si les mots ont encore un sens, il ne tient qu’à E. Macron de suspendre ou d’abroger sa loi car des solutions de financement existent. Nul besoin de voler aux travailleurs les 2 meilleures années de retraite.

En réalité, M. Macron mène depuis 6 ans une politique d’austérité et de sape des services publics. Il ravive ainsi une lutte sociale des classes puisque le bénéficiaire de sa politique libérale est le grand patronat qui voit ses gains, à la bourse de Paris, bondir de... 66% depuis 3 ans ! Avec l’indice CAC 40 qui n’a jamais été aussi élevé (à plus de 7 500 points) !*** Selon le magazine FORBES, Bernard Arnaud (patron français) est l'homme le plus riche du monde avec 211 Mds de $ pour 2023 et l'héritière Béthancourt (propriétaire française de l'Oréal), la femme la plus riche du monde avec 80,5 Mds de $ pour la même période de référence. Comme quoi, certains français ont de la ressource...

Pour Solidaires 71, le monde du travail détient la clé pour jeter à la poubelle une loi dont personne ne veut : faire grève dans tous les secteurs en même temps ; ce moyen devient incontournable et a déjà montré son efficacité.

**https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136 ***https://www.boursorama.com/bourse/indices/cours/1rPCAC

"Avec le recul de 2 ans de l’âge de la retraite, il s’agit bien d’une régression. Une réforme entraîne des

progr