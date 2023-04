La facture des garagistes flambe

Réparer une voiture coûte de plus en plus cher. Voilà en effet des années que les tarifs grimpent en raison de la complexification des véhicules, de l'introduction de toujours plus de technologie à bord, mais aussi du coût élevé des matériaux. Le bilan tiré par l'association professionnelle Sécurité et réparation automobile (SRA) au 4e trimestre 2022 faisait état de 7,9 % d'augmentation du coût total d'une réparation auto sur un an. Et les tarifs repartent à nouveau à la hausse depuis le début de l'année, comme l'a constaté une étude réalisée auprès de 300 garagistes par Vroomly, une entreprise spécialisée dans la prise de rendez-vous en ligne.

Ainsi, 25 % des garagistes déclarent avoir déjà augmenté leurs prix pour faire face à l'inflation et 30 % comptent le faire très prochainement. Seuls 7 % des pros sondés affirment ne pas répercuter les hausses de coûts sur leurs clients. En effet, 72 % d'entre eux ont constaté une hausse des tarifs de l'électricité, sachant que la majorité n'a pas d'aide publique pour y faire face selon cette étude, tandis que les huiles et pièces détachées accusent des augmentations tarifaires les plus importantes selon les professionnels interrogés.

Conséquence directe pour les automobilistes : 46 % des garagistes qui prévoient d'augmenter leurs prix envisagent une hausse de 6 à 10 %, contre 20 % qui pensent opter pour une augmentation de 11 à 20 % !



J.P