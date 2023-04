Discord ? Le guide pour tout savoir sur cette plateforme communautaire en plein essor

Le 13 avril dernier, le FBI passait les menottes à un membre de la garde nationale aérienne américaine, Jack Teixeira. Le jeune homme de 21 ans est soupçonné d'être la personne se cachant derrière le pseudonyme « OG », qui a fait fuiter, sur un des nombreux serveurs privés de la plateforme Discord, des centaines de documents hautement confidentiels du renseignement américain, au nez et à la barbe de tous les systèmes de surveillance. Sur ce service communautaire en plein essor, cet amateur d'armes fréquentait des salons complotistes. Cet épisode rocambolesque met en lumière l'importance prise par Discord au milieu des géants comme WhatsApp ou Messenger.



QU'EST-CE QUE DISCORD ?

Discord est à l'origine une plateforme de communication en ligne dont l'objectif était de simplifier la vie des joueurs. Lors de sa création en 2015, Discord voulait offrir un espace de discussion où les gamers pouvaient se retrouver par communautés, échanger dans des salons de discussion et converser vocalement en jeu. Pour ceux qui ont connu cette époque lointaine d'internet, il s'agissait de moderniser l'archaïque IRC (Internet Relay Chat) et de l'adapter aux joueurs. Sa convivialité, la richesse de ses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation ont très vite plu à un public plus large. Discord a ainsi rassemblé les passionnés de cryptomonnaies, les youtubeurs y ont consolidé leur communauté, certaines entreprises s'y sont installées, des chercheurs et des enseignants aussi. Avec environ 200 millions de membres actifs, Discord est devenu un incontournable de la vie en ligne.



QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE DISCORD DES AUTRES APPLICATIONS ?

Par rapport aux applications de messagerie populaires comme WhatsApp, Messenger ou Telegram, Discord se distingue principalement par sa structure basée sur des serveurs. Les utilisateurs peuvent rejoindre différents serveurs pour intégrer des communautés et participer à des discussions organisées par thématiques. De plus, Discord offre une large gamme d'options de personnalisation et d'intégration de bots pour améliorer l'expérience utilisateur. L'application propose également des fonctionnalités de partage de fichiers simples et avancées, et peut remplacer avantageusement des services de visioconférence comme Zoom et Google Meet. On peut même y faire une présentation pointue avec un système de partage d'écran et de streaming bien pensé. L'architecture en serveur permet en outre de bien dissocier les thématiques de conversation.



SUR QUELLES PLATEFORMES EST DISPONIBLE DISCORD ?

Basé sur une architecture Electron, le client Discord est disponible sur toutes les plateformes possibles, de l'application Android et iOS, en passant par le logiciel de bureau Windows, MacOs et Linux, mais aussi via l'accès direct du navigateur web. Cette grande compatibilité permet aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs serveurs et discussions depuis différents types d'appareils.



LA ZONE D'OMBRE DES DONNÉES PERSONNELLES

En novembre dernier, Discord s'est fait sévèrement reprendre par la CNIL. Le gendarme français du respect de la vie privée et des libertés sur internet a demandé à la plateforme de revoir sa politique de confidentialité pour le moins laxiste et lui a infligé une amende de 800 000 €. La conservation des données des vieux comptes inactifs était l'un des principaux reproches. Discord s'est, depuis, aligné sur les attendus de la commission. Il n'en reste pas moins que le transit des messages et des conversations, même si Discord assure leur suppression ou leur anonymisation, demeure obscur. De plus, les conversations ne sont pas chiffrées de bout en bout.



City Presse