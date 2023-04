Un dispositif pour lutter contre l'obésité infantile

Même si les chiffres se stabilisent depuis 2006, l'obésité chez les petits français est encore trop élevée. Selon l'Assurance maladie, 17 % des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, dont 3,9 % en situation d'obésité.

Pour aider les plus jeunes à lutter contre cette maladie, le gouvernement a mis en place le dispositif « Mission : retrouve ton cap », destiné aux 3-12 ans, qui permet de bénéficier d'une prise en charge complète, 100 % remboursée par la Sécurité sociale et sans avance de frais. Ce programme donne accès à un bilan diététique, un bilan d'activité physique et un bilan psychologique, ainsi qu'à 6 séances de suivi nutritionnel ou psychologique renouvelables deux fois.

Pour y avoir droit, vous devez consulter le médecin de votre enfant (généraliste ou pédiatre), qui calculera l'indice de masse corporelle par rapport à sa courbe de corpulence. La prise en charge se fait ensuite dans l'une des 260 structures partenaires du dispositif, dont vous pouvez retrouver la liste sur Ameli.fr.



