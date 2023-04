BPI Bourgogne-Franche Comté dévoile sa stratégie pour 2023

BPI France en Bourgogne-Franche-Comté dresse le bilan de son action 2022 et détaille sa stratégie pour 2023, misant sur l’international et l’accompagnement notamment.

Financement, garantie, innovation, fonds propres, accompagnement, création d’entreprise, internationalisation… Les métiers de BPI France visent à donner au chef d’entreprise les clés pour assurer au mieux sur tous les aspects de son travail. En 2022, l’antenne régionale de la structure a déployés 1,7 milliard d’euros, tous financements confondus, auprès de 3 304 entreprises. Les chiffres ne manquent pas pour traduire l’action de BPI en Bourgogne-Franche-Comté au cours de l’année écoulée : 183 entreprises accompagnées à l’export, 133 dans le cadre de l’accélérateur, 189 ont bénéficié de financement pour leurs fonds propres tandis que 9 144 porteurs de projet de création d’entreprise ont bénéficié de l’accueil et / ou du suivi de l’un des 13 réseaux d’accompagnement.

10 ans d’engagement territorial

BPI France fête ses 10 ans en tant que banque publique d’investissement. Sur la période, encore des chiffres témoignent du travail mené : l’organisme a ainsi apporté 7,2 milliards d’euros de soutien à 22 600 entreprises. Des départements se démarquent, sans surprise, par leur dynamisme comme la Côte-d’Or avec 4 213 entreprises bénéficiaires, suivie du Doubs, de la Saône-et-Loire même si l’Yonne ou encore le Jura suivent de près. « Les effets de levier de BPI sont indéniables. Les garanties accordées entrainent le double du montant en financement bancaire » explique Marc Aulore, directeur régional de BPI France qui complète : « On est une banque de développement. Il est naturel de partager le risque quand l’entreprise n’a pas tous les voyants au vert. » A côté, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté apporte un soutien financier qui peut atteindre 40% quand BPI peut monter à 80% du risque.

Une stratégie pour 2023

Alors qu’en 2022, 70 millions d’euros ont été engagé en région à travers des prêts Climat, le directeur régional veut pousser encore plus les entreprises à passer à l’action pour accélérer la transition écologique. « Nous avons mené 17 « Diag Eco-Flux », et 41 « Diag Décarbon’action » en 2002 qui ont permis d’initier des projets d’investissement. Nous voulons en conduire d’autres. » Autre axe stratégique majeur de BPI France, soutenir les industriels à tous les stades de maturité notamment en renforçant le plan DeepTech. « Nous voulons aussi déployer le plan France 2030 en rencontrant des chefs d’entreprise pour les encourager à participer à cet appel. » Le directeur souhaite également pousser plus avant les dispositifs dédiés à l’export au profit des industriels mais aussi de toutes les tailles d’entreprise. « Le Covid a ralenti l’habitude d’aller à l’international. Depuis 2022, nous avons ouvert nos dispositifs d’implantation à l’Europe et non seulement au grand export en déployant les mêmes garanties. »

Former pour réussir

Dernier axe de travail de BPI France, l’accompagnement. « Un entrepreneur c’est la promesse d’emplois et de valeur ajoutée donc nous devons militer, suggérer et l’accompagner pour qu’il soit le mieux armé. » Formation, conseil et mise en réseau représentent les fondamentaux de la politique d’accompagnement de BPI. « On veut d’avantage d’accompagnement, il faut convaincre le chef d’entreprise de libérer du temps pour ça car les entreprises accompagnées choisissent d’y retourner. » Le directeur veut faire rentrer le conseil dans les entreprises « car elles n’ont pas les moyens de tout savoir. »

Nadège Hubert