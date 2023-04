Conseil municipal de Virey-le-Grand : maintien des taux d’imposition et de beaux projets à l’ordre du jour.

La première délibération a été consacrée au vote du maintien des taux d’imposition, encore en vigueur cette année : (ceux-ci sont stables depuis 2014)

Taxe sur le foncier bâti : 41,70 %.

Taxe sur le foncier non bâti : 56,38 %.

Taxe d’habitation* : 13,77 %.

Après avoir détaillé le budget (arrêté à 1 832 941 € en section de fonctionnement), les élus ont voté les principaux investissements qui porteront notamment sur les bâtiments communaux (216 802€) dont :

-26 900€ pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la bibliothèque

-21 228€ pour l’étude de la réfection de la nef de l’église

-425 906€ dédies aux travaux de voirie

-50 000€ pour des acquisitions diverses

-5 000€ seront consacrés à des aménagements floraux en vu de l’obtention du « Label Première fleur »

Ensuite, différentes subventions ont été accordées par le conseil municipal :

-5 000 € de subventions aux associations de la commune.

-2 200 € aux coopératives des écoles et à des organismes divers (Croix-Rouge, Donneurs de sang, Prévention routière…).

-1 000 € ont été votés pour la participation au coût de la sortie scolaire organisée par le RPI.

-11 000 € pour le CCAS de la commune.

Aussi, la commune participera au Fond de solidarité logement (FSL) à hauteur de 0,35 € par habitant (504,70 € au total).

Ce FSL permet d’obtenir un logement décent pour les personnes les plus en difficultés ou bien pouvoir les aider à rester sous leur toit actuel.

La commune de Virey-le-Grand sera aussi bientôt équipée de vidéo-projection.

15 caméras et un serveur seront installés par la société Bouygues pour un montant de 109 930€ TTC (70 % de subventions sont attendues sur ce projet).

Enfin, le projet des éclairages des terrains de tennis et du stade municipal a été validé et confié à la Société Eiffage avec une dépense totale de 126 000€ (des subventions seront sollicitées auprès du Grand Chalon, de l’Etat et de la Fédération Française de Tennis).

Un conseil municipal qui promet donc de beaux projets pour les mois à venir dans le village virois.

Amandine Cerrone.



*À noter que la taxe d’habitation concerne uniquement les résidences secondaires pour l’instant mais bientôt elle sera aussi applicable aux logements vacants.