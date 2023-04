L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Lyre des Charreaux a renoué avec son traditionnel concert au gymnase des Charreaux.

Un bel hommage à Christian Villeboeuf, à Claude Villeboeuf, à Pierre Bretin… qui ont contribué pleinement à la vie et à l’évolution de la musique dans ce quartier. L’harmonie n’avait pas refait de concert depuis 2019 au gymnase des Charreaux. Ce samedi soir le gymnase a accueilli un peu plus de 150 personnes, public et musiciens.

L’orchestre d’harmonie était, pour ce concert, une fois n’est pas coutume, dirigé par Denis Desbrières, Emilie, cheffe de l’orchestre, avait repris sa flute et rejoint les rangs des musiciens. Le chef, plein d'humour dans la présentation des morceaux, a joué avec la modernité !

Avant de laisser place à la musique, Laurent Bonnin, président de l’association musicale, a remercié de leur présence Gérard Hochart ancien président de l’Harmonie, Pierre Carlot adjoint à la municipalité de Chalon, le club de gymnastique l’Eveil pour la mise à disposition du gymnase, André de "Musikverein" (Harmonie) Niederlinxweiler (Allemagne), pour son engagement sans faille dans le jumelage des deux sociétés musicales…

Un concert qui a plongé le public dans le monde de Disney avec, en ouverture de première partie, "Alladdin Medley" de Alan Menken, Symphonie "Highlights from pirates of the Caribbean" de Hans Zimmer.

L’auditoire a pu apprécier la jeune soliste Mae-Lia Roque au hautbois dans ce morceau thème du film du même nom.

Trois autres œuvres ont enchanté le public en cette première partie de concert, "Soul Bossa Nova" de Quincy Jones où Ancelin en solo a rempli la salle des sons de son trombone.

Bastien, dans le même morceau lors de son solo de trompette.

Après un entracte, le temps de souffler un peu, les musiciens ont repris avec Music from "How to train your Dragon" de John Powell, "le Bossu de Notre Dame", "Ratatouille", "La Belle et la Bête" pour terminer ce concert par "Selections from Moana".

Frank à la trompette a lui aussi fait un solo lors de ce concert.

Marie, à la clarinette en solo dans le passage "veux tu construire un bonhomme de neige" du célèbre film "la reine des neige"

Aux percussions Clotilde très concentrée au jeu de cloches.

Toute une sélection d’œuvres des grandes productions des studios Disney, œuvres pas si simples qu’il n’y parait et qui ont demandé beaucoup de travail en répétitions pour l’ensemble des musiciens sans oublier celui d’Emilie et Denis les chefs de l’orchestre dont l’investissement est à l’image de la qualité musicale des interprétations des morceaux.

Dans son petit discours après le concert, André, l’ami allemand des musiciens, a rappelé l’importance du jumelage des deux harmonies, de la fraternité franco-allemande, de la bonne entente entre les personnes et le plaisir qu’il a de venir voir ses amis musiciens français.

C.Cléaux