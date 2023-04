Remise de don de peluches au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône

Mercredi 26 avril, le « Rotary Club Chalon Bourgogne et Niepce » et l'association Retinostop, ont offert à la maternité du centre Hospitalier William Morey, 900 peluches « Tino » destinées aux jeunes parents et nouveaux-nés afin de les sensibiliser au rétinoblastome, tumeur cancéreuse de la rétine.

C'est en présence de l'équipe médicale du pôle Mère-Enfant de l'Hôpital William Morey et des membres du Rotary Club Bourgogne et Niepce, que Marie-Françoise Ray, vice-présidente de l'association Retinostop, a remis à la maternité 900 peluches « Tino » afin de permettre aux enfants et aux familles, de mieux comprendre cette maladie rare qui touche en moyenne 1 enfant sur 15.000 en France : « Le rétinoblastome est un cancer de la rétine qui touche exclusivement les enfants avant l'âge de 5 ans. Ça démarre par des tumeurs cancéreuses qui se développent dans les tissus de la rétine. Les tumeurs vont rapidement envahir l'œil et si on ne les arrête pas, elles se développent dans le nerf optique et se propagent dans le cerveau et l'organisme donc le pronostic vital de l'enfant est engagé. Heureusement, aujourd'hui, on sait soigner cette maladie, on sait la guérir, sous réserve bien sûr que le diagnostic soit posé suffisamment tôt », explique Marie-Françoise Ray.

Un message d'alerte

Marie-Françoise Ray explique également qu'il est important de bien regarder dans les yeux de l'enfant afin de discerner un potentiel symptôme de la maladie : « Si l'enfant a un strabisme persistant, il faut s'alarmer et consulter un ophtalmo. L'autre signal d'alerte, c'est ce reflet pupillaire blanchâtre qu'on appelle leucocorie, qu'on retrouve dans les yeux des chats la nuit, c'est pour ça qu'on a choisi comme mascotte un petit chat. Cette peluche est aussi un moyen de matérialiser ce message d'alerte tout en offrant à l'enfant un peu de réconfort ».

En plus d'être la mascotte de l'association, cette peluche est aussi un outil pédagogique : « Nous avons choisi d'appeler cette peluche « Tino » qui tire son nom du rétinoblastome. Il y a deux versions de « Tino », la grande version est une peluche éducative, qui est utilisée par les médecins de l'Institut Curie. Elle a un œil amovible qui sert à expliquer aux familles comment fonctionne la prothèse et ça permet aussi à l'enfant d'avoir une peluche solide, qui elle aussi, a une prothèse oculaire ».

Une belle action au profit des enfants

Depuis 1994, l'association Retinostop travaille en étroite collaboration avec les équipes médicales afin de permettre aux familles victimes de cette maladie, une aide et une écoute précieuse. Leurs objectifs sont également de faire connaître les signes cliniques de la maladie pour en favoriser un diagnostic précoce, de soutenir la recherche et d'aider l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap visuel.

Si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association Retinostop, rendez-vous sur leur site internet : https://retinostop.org