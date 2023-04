55 offres d'emploi pour la 7ème édition de «1 jour 1 job»

L'opération «1 jour 1 job» est organisée par le Secteur emploi de la Mission Locale du Chalonnais.

Le principe de ce dispositif est simple : rassembler le plus d'offres d'emploi possible sur le Bassin Chalonnais et les afficher en un seul et même lieu.

Cette année, c'est à la Sauvegarde 71 que ça se passait, ce jeudi 27 avril 2023, avec 55 offres d'emploi proposées par Pôle Emploi, Actual et la Mission Locale du Chalonnais.

Cela donne une vision plus claire des offres aux jeunes, qui ont souvent des difficultés à les trouver. Ainsi, ils ont ainsi pu postuler directement auprès des recruteurs présents et se faire accompagner au besoin par du personnel professionnel (conseillères Mission Locale, éducateurs...).

Sarah Desbrosses d'Unis-Cité était également présente pour celles et ceux qui seraient intéressés par un service civique.

Au total, 22 jeunes ont répondu présent pour cette 7ème édition de «1 jour 1 job».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati