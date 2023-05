La Clinique Val Dracy

Située Impasse Paul Frédéric de Cardon à DRACY LE FORT

Prend en charge des patients souffrant de pathologies en santé mentale et propose une prise en charge globale pluriprofessionnelle.

La Clinique Val Dracy RECRUTE pour ses services de soins des infirmiers – infirmières :

- CDI

- Salaire attractif et reprise de l’ancienneté

- Formation continue développée et Formation Universitaire possible

- Poste de nuit : 10h40 et 1WE sur 2 travaillé

- Prime de nuit : 23 euros/nuit

- Poste de jour : 12h et 2 WE sur 5 travaillés

- Heures supplémentaires rémunérées

- Prime de dimanche/férié à 100 euros

- Prime SEGUR de 260 euros

De nombreux avantages sociaux :

- Prime Carburant annuelle 400 euros

- Prise en charge d’une partie du cout de la mutuelle

- Participation

- Prime de Noel 570 euros

- Chèque Noel 160 euros et 80 euros par enfant

- Passtime, Chèques vacances, tickets cinéma,

- Mise à disposition de la salle de sport

- Hébergement possible

Pour tout renseignement,

Contact : Christiane BURRER, Directeur 06 03 24 98 72 ou par mail c.burrer@valdracy.fr