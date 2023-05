Le Rotary Chalon Saint-Vincent fait un don de 800 € à l’association PEL’MEL

En 1995 une dizaine de personnes se réunissait pour créer l’association PEL’MEL. Vingt-huit ans plus tard, en 2023, l’association a bien grandi et compte une cinquantaine de bénévoles, qui aide quelque soixante-quinze apprenants, âgés de 17 à 70 ans, à acquérir les savoirs de base nécessaires pour être autonomes dans des situations simples de leur vie quotidienne.

Il faut savoir en effet que près de 10% de la population, âgée de 18 à 65 ans, résidant et scolarisée en France métropolitaine, est en situation d’illettrisme. C’est-à-dire ne sachant ni lire, ni écrire. Un constat préoccupant qui a amené le Rotary à organiser une action d’envergure, sous la forme d’une dictée, afin de sensibiliser le grand public à ce véritable fléau.

Un soutien financier

Depuis plusieurs années les chemins de PEL’MEL, ou si vous préférez de Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire, et du rotary-club Chalon Saint-Vincent se croisent. L’espace d’une Dictée du Rotary, organisée en partenariat avec la mairie de Fragnes-La Loyère en février, puis celui de la remise d’un chèque de soutien quelques semaines plus tard. La dictée 2023 a eu lieu le 25 février dernier à la salle du Bicentenaire. Le point final de cette dictée vient d’être mis ce 20 avril lors de la réunion hebdomadaire du club service chalonnais, avec un don de 800 € à la dynamique association, représentée par Danielle Berthier. C’est Florence Grosso, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, qui, avec à ses côtés Philippe L’Hostis, responsable, et Claude Mennella et Gaby Theulot, membres de la commission d’organisation, a eu le plaisir de remette le précieux chèque à la présidente de PEL’MEL.

Au moment des remerciements, Danielle Berthier n’a pas manqué de souligner que ce soutien financier était le bienvenu. Plusieurs projets sont envisagés tout au long de 2023, dont une sortie culturelle d’une journée à Lyon le 5 juin prochain, avec notamment la découverte du musée des Beaux-Arts et des murs peints.

Gabriel-Henri THEULOT