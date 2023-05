International Paper affiche sa fierté de soutenir les Jardins du Cœur à Saint-Marcel

Les équipes de l’usine International Paper de Chalon-sur-Saône étaient présentes ce matin à l’ouverture des journées portes ouvertes des Jardin du Cœur de Saint-Marcel.

Marc Garnier, Directeur général de l'usine, et plusieurs salariés se sont mobilisés pour perpétuer le soutien de l’entreprise initié en 2021 par le financement caritatif de divers équipements d’horticulture et, en 2022, de deux nouvelles pompes d'irrigation (visuels ci-dessous et en pièces jointes).

Cette année, l'opération de vente de plants de légumes, de fleurs et d'aromates a permis de réalimenter la structure en graines et de régler les dépenses d'entretien de matériel. Ces portes ouvertes sont également l'occasion pour les jardiniers de se faire connaître du grand public et de valoriser leur travail quotidien.

International Paper est fier de soutenir les Jardins du Cœur, un chantier d’insertion mis en place par les Restos du Cœur qui offre des opportunités de travail à des personnes en difficulté. Depuis 2001, l'association cultive son jardin à Saint-Marcel, employant une douzaine de personnes pour produire 14 tonnes de légumes sur une surface exploitable d'environ 8 000 m².

"International Paper est convaincu que l’engagement du personnel de ses usines envers les communautés locales est essentiel, et est heureux de célébrer cet engagement aux côtés des Jardins du Cœur".