AS GOLF : L’équipe 1 messieurs championne de Bourgogne-Franche-Comté 1re division

A l’image de l’équipe 1 messieurs, qui, en ce dernier week-end d’avril, a brillamment remporté le championnat de ligue 1ère division, disputé sur le « 18 trous » du Golf d’Avoise. Coachée par Laurent Seinger, l’équipe était composée de Maxime Deguin, capitaine, Jonathan Bidault, Sylvain Chenu, Hugo Ressiguié, Simon Zacchini et Maxime Guieu.

Lors de la première journée de la compétition, qui réunissait six clubs bourguignons (Beaune, Chailly, Chalon, Dijon, La Chassagne, Quétigny) et deux clubs franc-comtois (Prunevelle, Val de Sorne), Jonathan Bidault a rendu une carte de 1 sous le par et Sylvain Chenu une carte de 2 au-dessus du par. Les deux meilleurs scores du jour. Avec pareils résultats Chalon terminait largement en tête du stroke play qualificatif, devançant La Chassagne de 9 coups et Dijon de 24 coups, et confirmait ses prétentions pour la conquête du titre.

Au bout du suspens

Le lendemain matin, Chalon était opposé en demi-finale à Chailly en match play, avec un foursome et quatre simples au programme. La paire Maxime Deguin - Hugo Ressiguié gagnait son foursome et Maxime Guieu et Sylvain Chenu leurs simples, envoyant ainsi leur équipe en finale sur le score de 3 à 2.

Une finale sans surprise mettant aux prises les deux favoris, Chalon et La Chassagne. La rencontre fut serrée et d’un très bon niveau. Contrairement à la matinée, Maxime Deguin et Hugo Ressiguié perdaient leur foursome face aux Côte-d’Oriens mais les Chalonnais se rattrapaient dans les simples, grâce à Jonathan Bidault, Sylvain Chenu ... et Maxime Guieu, auteur d’un put victorieux de 15 m. La meilleure équipe du week-end l’emportait 3 à 2 et il ne restait plus au capitaine Maxime Deguin qu’à recevoir le trophée du vainqueur des mains de Claude Schatz, président de la ligue, en présence de Sandra Ducerf, secrétaire du Golf d’Avoise.

Aux portes de la finale

Le même week-end, le golf montchaninois accueillait aussi le championnat de ligue dames 1re division, auquel participait une équipe de l’AS Golf. Egalement coachée par Laurent Seinger, elle était formée de Livia Marie Maglione, capitaine, Chanyanut Choeihom-Dupuy, Hélène Bouyssou, Cécile Deguin et Brigitte Meslin. Malgré le joli score réalisé par leur capitaine avec une carte de 82 (la quatrième de la journée), les Chalonnaises finissaient, le samedi, quatrièmes du stroke play qualificatif à 35 coups des représentantes de Dijon Bourgogne, grandissimes favorites du tournoi, qui rassemblait quatre clubs bourguignons (Autun, Avoise, Chalon, Dijon Bourgogne) et quatre clubs franc-comtois (Bournel, Luxeuil Bellevue, Rougemont, Val de Sorne). Une quatrième place qui mettait le dimanche matin Dijon Bourgogne sur le chemin de Livia Marie Maglione et de ses co-équipières. La barre était trop haute et Chalon s’inclinait logiquement 2,5 à 0,5, après avoir perdu le foursome et un des deux simples, l’honneur ayant été sauvé par la capitaine qui obtenait le demi-point du nul dans le second simple.

Vice championne régionale

Pendant ce temps, l’équipe 2 messieurs, en lice sur le parcours du Golf de Besançon, après deux tours en stroke play disputés samedi et dimanche, s’est classée deuxième du championnat de ligue et peut avoir quelques regrets, puisqu’elle a gagné le second stroke play et a terminé au final à cinq coups du vainqueur Dijon Bourgogne. L’équipe était composée du capitaine Joseph Maglione ainsi que de Louis Bailly, Corentin Besse, Edouard Martinon, Laurent Meunier, Gérard Cour et Guilhem Ressiguié.

Gabriel-Henri THEULOT