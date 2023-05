Claude CANNET et Élisabeth ROBLOT co-déléguées départementales du département de Saône et Loire pour Horizons

Communiqué de presse

Horizons, le parti d'Édouard PHILIPPE, désigne Claude CANNET et Élisabeth ROBLOT comme co déléguées départementales du département de Saône et Loire.

Le délégué départemental représente Horizons sur son territoire. En lien avec le référent régional, et les délégués municipaux, il veillera à la tenue d’évènements dans le département, coordonnera les grandes actions nationales et continuera de développer Horizons en participant très activement à la création de nouveaux comités municipaux.

Avec déjà plus de 20 000 adhérents, plus de 800 comités municipaux, une quarantaine de parlementaires et près de 450 maires, Horizons poursuit sa structuration. « Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans la structuration d’Horizons » a indiqué Edouard PHILIPPE lors du bureau politique qui a validé la création de la fonction de délégué départemental.

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui souhaitent poursuivre le développement d’Horizons et continuer son déploiement dans le département de Saône et Loire à entrer en contact avec elles !

Contact : saone-et-loire@departements-horizons.fr



https://horizonsleparti.fr/



"Voir loin pour faire bien."