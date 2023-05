Notez la nouvelle adresse mail pour contacter info-chalon.com !

Sur nos réseaux sociaux, quelques personnes ont mentionné leur agacement d'être resté sans réponse suite à l'envoi de leurs mails. Des mails dont on ne connait pas ou plus le sujet mais qui nous ont valu quelques commentaires désagréables inhabituels. Alors préférant battre le fer pendant qu'il est chaud, nous vous invitons à utiliser l'adresse info-chalon@orange.fr si vous souhaitez nous solliciter.

Par contre, désolé de vous le dire, une seule personne dépouille les mails innombrables reçus dans une journée... alors si vous avez perdu vos clefs de maisons ou le doudou de votre fille ou que votre véhicule est en fourrière, info-chalon.com n'est pas forcément en mesure de vous apporter une réponse en temps réel ou une réponse tout simplement. On vous invite à vous rapprocher des services municipaux.

A noter également que si vous utilisez les réseaux sociaux pour nous contacter, on vous invite à passer par le mail ci-dessus ou par téléphone !

Parallèlement, il se peut que des courriels adressés ne nécessitent pas de réponses même si vous pensez le contraire. Allez on s'efforce de faire au mieux mais on continue d'arpenter le bitume, de promouvoir le tissu associatif et les acteurs économiques du Grand Chalon... et tout cela en vous le proposant gratuitement aux lecteurs.

Laurent Guillaumé