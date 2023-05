Rencontre avec Eva Arnaud

Ayant commencé très jeune la musique, dès l’âge de 5 ans précisément, Eva passe par les Conservatoires de Chambéry et de Chalon-sur-Saône, et en ressortira avec un double diplôme en Musiques Actuelles et Amplifiées et en Arts du Chant Lyrique. Sa voix balancera également entre le jazz et les chants traditionnels bulgares. Sa curiosité et sa passion pour la transmission l’amèneront à se former au métier de pédagogue et à enseigner 8 années en écoles de musique et conservatoires. Eva se formera aussi en chant prénatal et familial puis suivra le D.U ‘Voix et symptômes : psychopathologies et clinique de la voix’.

Œuvrant principalement à Chalon-sur-Saône, Eva s'implique également auprès d’associations locales agissant principalement pour le droit des personnes et dans le domaine des violences sexuelles. En 2020, est créé ‘La Voix de votre Libération’. Interview…

Vous avez créé ‘La Voix de votre Libération’, que proposez-vous au sein de cette activité ?

La Voix de votre Libération est née de mon souhait de proposer un endroit de pratique vocale au-delà du cours de chant tel qu'il m'était permis de le faire dans les écoles de musique et les conservatoires dans lesquels j'exerçais jusque là.

En effet, de nombreuses personnes me partageaient leur envie, leur besoin même, d'être accompagnées avec leur voix, non pas uniquement pour apprendre à chanter et sans savoir vers quel professionnel se tourner.

Et en effet, pour les cours de chant, il y a les prof de chant ; pour les troubles de la phonation, il y a les phoniatres et les orthophonistes ; pour les troubles psychologiques, il y a les psy ; pour les besoins thérapeutiques, les musicothérapeutes mais pour accompagner la voix dans un ensemble complet et complexe...

J'ai donc décidé de me former et de proposer un projet global permettant selon le besoin de la personne de venir travailler sa voix auprès de moi de manière diverse.

En coaching vocal pour les personnes ayant un besoin, un projet, une envie spécifique avec leur voix : apprendre à chanter, réapprendre à respirer en respect de sa physiologie, travailler sa prise de parole en public, maîtriser l'art oratoire, etc.

En thérapie par la voix pour les personnes ayant envie d'utiliser leur voix comme outil d'accompagnement suite à un trauma, un blocage émotionnel, des difficultés psychologiques, etc.

Vous proposez un stage de chant à Chalon-sur-Saône, les 27 et 29 mai, à qui s’adresse t-il et quels prérequis sont nécessaires pour y participer ?

Ce stage est ouvert à toute personne souhaitant découvrir ou approfondir la pratique vocale en tant que soliste de la chanson, du chant lyrique ou du jazz.

Il n'y a aucun prérequis hormis celui-ci : avoir envie !

Dans les stages précédents se sont croisées des personnes parfaitement débutantes et d'autres fin d'études du Conservatoire sans qu'aucun malaise dû à un écart de "niveau" ne ressorte. J'adore !

C'est d'ailleurs l'un des grands atouts de ce stage, une caractéristique pensée, voulue et choisie pour ce qu'il permet de comprendre que chanter c'est une histoire de plaisir et d'émotion plus que de maîtrise technique.

Votre engagement dans le tissu associatif local est important, comment aimeriez-vous voir changer les choses ? Qu'est-ce qui motive votre action ?

Mon engagement et mes actions ont longtemps été motivés par le militantisme et les luttes sociales, principalement autour du droit des Femmes*. L'astérisque permet d'inclure toute personne se reconnaissant dans l'identité de Femme

Mais, peut-être parce que j'ai vieilli (rires), aujourd'hui, je me sens bien plus portæ par le besoin d'évoluer, moi-même et donc de le partager avec d'autres, dans des espaces inclusifs, doux, calmes et bienveillants. Des espaces d'échanges sociaux apaisés et apaisants mais aussi ressourçants. Des endroits de partage, de tissage auprès de personnes avec qui je ressens un vécu commun : les violences sexistes et sexuelles, la parentalité, mon appartenance à la communauté queer...

Se rejoindre et s'unir pour construire ensemble des actions conduisant à plus de visibilité et de reconnaissance sociale.

Mais aussi et toujours, bien sûr, le désir profond d'un jour, pouvoir assister à une réelle sortie du système dominant en place aujourd'hui que je ressens oppressif et violent.

Des projets à venir ?

Plein ! Ça ne s'arrête jamais avec moi. (rires)

Le prochain est une proposition de Chant pour toustes le 7 juin à 18h30 à Chalon-sur-Saône, un événement de chant improvisé ouvert à toutes et tous, même aux personnes qui ne savent pas chanter.

Après ce sera la pause estivale pour se reposer et préparer une rentrée en fanfare entre séances individuelles de la Voix de votre Libération, ateliers, stages, éveil musical auprès de Musique Pluriel, interventions en crèches et écoles...

Bref ! Plein de propositions à suivre sur Facebook, Instagram mais surtout en recevant ma newsletter.

Pour plus de renseignements : contact@evaarnaud.com Tél. : 06 10 64 16 15 https://evaarnaud.com

SBR - Photos transmises par Eva Arnaud pour publication. Crédits photos : Maxim Bruchet