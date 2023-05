Pour la 3ème année consécutive, le CCAS de Virey-le-Grand se mobilise pour sensibiliser le public au handicap

C’est Catherine Zizzo, élue et référente handicap au sein de la municipalité, épaulée par la vice-présidente du CCAS Peggy Aimé, qui est à l’initiative de cette manifestation.

Monsieur le Maire, Guillaume Thiébaud, président du CCAS, était bien sûr présent pour soutenir cette démarche ce samedi après-midi.

« Le but de cet événement c’est de favoriser l’inclusion des jeunes et sensibiliser le public au handicap » a expliqué Catherine Zizzo à Info Chalon.

Un moment ludique et chaleureux sous le soleil, au cœur du village virois pour cet après-midi solidaire.

Au programme : ateliers sensoriels, jeux de sociétés, buvette, mur d’escalade et tir à l’arc !

Pour l’occasion, Claire Cuzin, coordinatrice et éducatrice de jeunes enfants au sein du pôle enfance Handicap 71 et Jean-Baptiste Gouyon, responsable du pôle 71 de l’APF France Handicap (plus d’infos ici) avaient fait le déplacement.

Les objectifs principaux du pôle enfance handicap :

-Être un relais pour les différents acteurs intervenant auprès de l’enfant en situation de handicap

-Offrir un accueil de qualité

-Favoriser l’inclusion des enfants

-Accompagner les parents dans leur rôle éducatif

-Accompagner les professionnels

Aussi, Anne-Marie Gressard et Odile Janssens, employées de la bibliothèque-ludothèque viroise étaient également présentes en tant que bénévoles pour faire découvrir les jeux prêtés par la ludothèque aux enfants et à leurs parents.

À l’extérieur, enfin, c’est Maxime Bon de l’entreprise « Varappe Évolution » qui faisait découvrir les activités escalade et tir à l’arc aux petits comme aux grands !

« J’interviens très régulièrement auprès des jeunes en situation de handicap afin de leur faire découvrir ces activités dans le but de favoriser l’inclusion et de leur faire profiter des bienfaits de ces activités sportives» a t-il précisé.

Pour plus d’informations sur Varappe Évolution et/ou louer les services de Maxime c’est par ici.

Un bel après-midi réussi sous le signe du partage et de la bienveillance au sein du village virois ce samedi après-midi.

Vous avez loupé ça et avez besoin de plus amples informations ou de soutien vis à vis de votre enfant en situation de handicap ?

Rapprochez vous du CCAS de votre mairie ou contactez directement le pôle Enfance Handicap 71 à contact@pole-enfance-handicap71.fr ou par téléphone au 03.85.69.07.09

Amandine Cerrone.