Le Fight Club Chalonnais 71 a organisé un interclubs de boxe américaine

Dimanche dernier, un Interclub de Boxe Américaine était organisé par le Fight Club Chalonnais 71 (Crissey). 42 combattants étaient présents, plusieurs clubs ayant fait le déplacement, dont celui de Corbigny, Clamecy et Annonay. Plus d'une vingtaine de combats en Light Contact se sont ainsi enchaînés.

Pour ce qui concerne le Fight Club Chalonnais organisateur, 12 combattants agés de 7 à 40 ans ont brillés lors de beaux combats.



Le Président Yvan Flores tenait " à remercier tous les bénévoles du club qui ont aidé à la bonne organisation de cette journée, sans eux rien n' aurait été possible. Je suis très content de cette journée et fier de mes licenciés, pour certains ce fût une première, ce qui promet pour les prochaines rencontres. Je remercie aussi tous les autres clubs participants, ainsi que les membres de le Fédération FBA DA. Ce fut une belle journée riche en rencontres et durant laquelle on a pu voir de belles techniques et un bel état d'esprit, le tout dans une bonne ambiance.

La prochaine compétion aura lieu à Anonnay fin juin, où nous ferons le déplacement."



Si vous êtes intéressés pour essayer la boxe américaine (pieds /poings), renseignements auprès d'Yvan Flores, tel : 06.99.33.21.26, Fight Club Chalonnais 71, 28 Rue Paul Sabatier, 71530 Crissey