Cette semaine à l'Espace des Arts : 'H.P.N.S MARCHÉ PIRATE SUR LE DARKNET'

FOCUS "DANS QUEL MONDE VIVONS NOUS ?"

S’interroger sur l’état du monde, de notre société, des dérapages, des espoirs, c’est ce que nous vous proposons pendant quelques jours, entourés d’artistes aux approches différentes, entre théâtre, exposition et conférence.

H.P.N.S MARCHÉ PIRATE SUR LE DARKNET :

H.P.N.S. c’est le « High Pressure Nervous Syndrome », soit le symptôme nerveux des hautes pressions sous-marines qui peut générer des délires. D’où le récit d’un pirate d’aujourd’hui inspiré d’une histoire vraie, écrit et joué par Léonard Matton.

Aux lendemains de la crise financière de 2010, de nouvelles technologies sont apparues. En créant un environnement virtuel et grâce aux outils Tor et Bitcoin, le personnage principal code une plateforme qui permet la vente de « tout ce qui ne porte pas préjudice à la liberté d’autrui ». En particulier, des drogues. Finalement, il révèle le côté grotesque, absurde et tragique du web, qui est à la fois un symbole de liberté et d’emprisonnement, tout en démontrant sa face obscure : la remise en question de la vie privée. La diffusion de sons et de vidéos crée une tension entre la réalité et la fiction.

Une subtile et très intelligente comédie de masques sur l’ère moderne !



MAR 23 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

MER 24 MAI 2023 — 18h30 ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : ©Camille Delpech